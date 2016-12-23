В краеведческом музее Мурманска открывается выставка «Рождественская сказка»

25 декабря в 13 часов в Мурманском областном краеведческом музее откроется традиционная ежегодная предновогодняя выставка «Рождественская сказка». Её организует областной клуб флористов «Природа и творчество» под руководством Людмилы Ивановны Кривошеевой.

Традиционная выставка Мурманской областной детской экологической организации «Природа и творчество» представляет более 300 работ по темам: «Зимняя сказка» и «Природа глазами детей».

Работы выполнены из природного и подручного материалов в разном формате: напольные, настенные, подвесные конструкции. Разнообразна и техника представленных работ: флористика, бумагопластика, лоскутная аппликация, валяние шерстью.

На выставке представлены работы 50 коллективов из школ, гимназий, детских домов и интернатов, детских садов Мурманска, Североморска, Никеля, Колы, Снежногорска, Гаджиева, п. Мурмаши и других городов области.

Итоги будут подводиться в 9 номинациях: «Родное Заполярье», «Экология и дети», «Объёмные конструкции», «Рождественское интерьерное украшение», «Арт-Ёлка», «Сказка вместе с нами», «Злаки и пух», «Символ Года», «Приз зрительских симпатий».

Выставка «Рождественская сказка» будет работать до 20 января 2017 года.



