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В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное вещество

10:0423 декабря 2016Просмотров: 110

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация, что неработающий житель областного центра причастен к распространению наркотических веществ.

22-летний мурманчанин был задержан оперативниками с поличным на стоянке автомобильного транспорта по проезду пр. Ледокольный. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него сверток с предположительно наркотическим веществом.

Экспертиза показала, что в упаковке находился  амфетамин общей массой 1,1905 грамма, что является крупным размером.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в лишения свободы на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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