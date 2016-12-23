В Мурманской области увеличился риск появления лосей на дорогах

В 2016 году на территории Мурманской области зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. В результате погибло 9 лосей и 1 медведь, транспортные средства получили значительные повреждения.

Ситуацию усугубляет неблагоприятные погодные условия и полярная ночь. Только в течение суток 19 декабря 2016 года на территории Мурманской области произошло два ДТП с участием диких животных (лось).

Практически круглый год на территории Кольского полуострова происходит миграция животных, в результате чего они часто пересекают проезжую часть автодорог. Предупредить их появление на конкретном участке дороги невозможно, реакция животного на быстродвижущееся транспортное средство непредсказуема.

С целью предупреждения ДТП, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области просит автолюбителей быть предельно осторожными! Соблюдать правила дорожного движения в особенности скоростной режим.

В дополнение информируем, что виновники аварий с участием диких животных в соответствии со ст. 56 Федерального закона "О животном мире" от 24.04.95 № 52-ФЗ обязаны возместить ущерб за нанесение вреда объектам животного мира.



