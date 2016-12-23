16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В мурманской ветлечебнице изменился режим работы

13:5323 декабря 2016Просмотров: 66

В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января)  установлен следующий режим работы:

Ул. Книповича д. 51А

30.12.2016 – с 09.00 до 17.00

31.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

01.01.2017 – выходной

02.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

03.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

04.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

05.01.2017– с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

06.01.2017 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

07.01.2017 – выходной

08.01.2017 -  выходной

09.01.2017 - с 09.00 до 20.00

Ул. Шабалина д. 45

30.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

31.12.2016 – 08.01.2017 – выходной

09.01.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Ул. П.Осипенко д. 8

30.12.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

31.12.2016 – 09.01.2017 – выходной

10.01.2017 – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

 

Читайте также
Житель Заполярного пытался продать кортик своего покойного дедаЗлостный алиментщик из Умбы будет подметать дворы по решению судаЛекарства для животных в одном из зоомагазинов Мурманска хранились с нарушениямиВ Мурманской области увеличился риск появления лосей на дорогах
Осужденный алиментщик подрался с сотрудником зеленоборской колонии96% школьников Мурманской области успешно написали итоговое сочинениеЖитель Заполярного убил сожительницу и ограбил пенсионераСтраховые компании обязали выдавать электронные полисы ОСАГОСнегопады в Мурманской области вызваны глобальным потеплениемПрогноз погоды по Мурманской области на 24 декабря
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  