В мурманской ветлечебнице изменился режим работы

В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января) установлен следующий режим работы:

Ул. Книповича д. 51А

30.12.2016 – с 09.00 до 17.00

31.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

01.01.2017 – выходной

02.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

03.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

04.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

05.01.2017– с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

06.01.2017 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

07.01.2017 – выходной

08.01.2017 - выходной

09.01.2017 - с 09.00 до 20.00

Ул. Шабалина д. 45

30.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

31.12.2016 – 08.01.2017 – выходной

09.01.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Ул. П.Осипенко д. 8

30.12.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

31.12.2016 – 09.01.2017 – выходной

10.01.2017 – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00