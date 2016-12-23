В мурманской ветлечебнице изменился режим работы

В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января) установлен следующий режим работы:
Ул. Книповича д. 51А
30.12.2016 – с 09.00 до 17.00
31.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
01.01.2017 – выходной
02.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
03.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
04.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
05.01.2017– с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
06.01.2017 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
07.01.2017 – выходной
08.01.2017 - выходной
09.01.2017 - с 09.00 до 20.00
Ул. Шабалина д. 45
30.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
31.12.2016 – 08.01.2017 – выходной
09.01.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Ул. П.Осипенко д. 8
30.12.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
31.12.2016 – 09.01.2017 – выходной
10.01.2017 – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00