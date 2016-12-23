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Житель Заполярного пытался продать кортик своего покойного деда

14:5123 декабря 2016Просмотров: 10

Сотрудникам печенгской полиции поступила информация о том, что один из местных жителей собирается продать холодное оружие.

В ходе специальных мероприятий подозреваемый – ранее не судимый житель Заполярного 1985 года рождения – был задержан оперативниками около дома по переулку Советскому в момент осуществления сделки.

Согласно проведенной экспертизе оружия, северянин продал кортик, который является военным холодным клинковым оружием и должен быть зарегистрирован в органах внутренних дел в установленном порядке.

Мужчина пояснил, что оружие ему досталось в наследство от деда, который был военным моряком.

Он решил продать кортик за 13 тысяч рублей, так как ему нужны были деньги.

О том, что данное оружие хранить, а тем более продавать без специального разрешения нельзя, он не знал, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Теперь предприимчивому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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