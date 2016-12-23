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Житель Заполярного убил сожительницу и ограбил пенсионера

13:2823 декабря 2016Просмотров: 43

Доказательства собранные следователями признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Голубеву Вячеславу Владимировичу, который признан виновным убийстве и краже.

Как выяснилось,в период с 15 января 2015 года по 24 января 2016 года Голубев совершил два преступления.

Сначала он, находясь в квартире со своей 34-летней сожительницей, на почве ревности, после нанесения ей побоев, задушил ее, затем, спустя некоторое время, украл 10 тысяч рублей у своего 55-летнего знакомого пенсионера, что для потерпевшего, учитывая его имущественное положение, является значительным ущербом.

Приговором суда Вячеславу Голубеву, назначено наказание в виде двенадцати с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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