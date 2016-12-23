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Злостный алиментщик из Умбы будет подметать дворы по решению суда

14:4723 декабря 2016Просмотров: 19

Молодой человек из Умбы, обязанный выплачивать алименты в пользу двух бывших жен на содержание несовершеннолетних детей, злостно уклонялся от уплаты алиментов.

Нигде не работал, на учет в Центр занятости населения не вставал, периодически менял место жительства, всячески уклонялся от исполнения решений суда.

Объявленный в розыск судебным приставом должник был установлен и доставлен в отдел судебных приставов Терского района.

В отношении мужчины за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей были составлены два административных протокола, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Судом было принято решение о назначении наказания в виде 60 часов обязательных работ по каждому нарушению. 

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