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26 декабря в России объявлено днём траура

15:3725 декабря 2016Просмотров: 139

Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае, говорится на сайте Кремля.

Владимир Путин, президент России: «Прежде всего, хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром».

Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит Министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших.

Завтра в России будет объявлен общенациональный траур.

Напомним, что самолет Ту-154 министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. 

В авиакатастрофе погибли 92 человека. Среди них артисты ансамбля имени А. В. Александрова, доктор Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, журналисты и общественные деятели.


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