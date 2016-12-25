Комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи возглавит Максим Соколов

Правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта Максим Соколов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Напомним, что самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи.
На борту воздушного судна находились военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова, представители российских СМИ и Елизавета Глинка (доктор Лиза).
Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, сообщает ТАСС.
Фото: ТАСС