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Комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи возглавит Максим Соколов

12:5025 декабря 2016Просмотров: 173

Правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, что самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи.

На борту воздушного судна находились военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова, представители российских СМИ и Елизавета Глинка (доктор Лиза). 

Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, сообщает ТАСС. 

Фото: ТАСС

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