По мурманским дорогам проехал необычный Дед Мороз

Вместо саней и оленей - мотоцикл с коляской, под волшебной шапкой - надёжный шлем. Ведь Дедушка хоть и волшебник, но Правила дорожного движения не нарушает.



В маршруте Дед Мороза и его помощницы Зимушки-зимы было три остановки - у Семёновского озера, на площади Пять углов и на улице Беринга.



Дедушка вручил подарки всем детям, которые подготовили для него стихотворения.



Кстати, купить эти самые подарки помогли неравнодушные мурманчане, которые поддержали необычную акцию финансово. По довольным детским лицам видно, что презенты ребятам пришлись по душе.