16+
:-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

По мурманским дорогам проехал необычный Дед Мороз

20:4125 декабря 2016Просмотров: 305

Вместо саней и оленей  - мотоцикл с коляской, под волшебной шапкой - надёжный шлем. Ведь Дедушка хоть и волшебник, но Правила дорожного движения не нарушает. 

В маршруте Дед Мороза и его помощницы Зимушки-зимы было три остановки - у Семёновского озера, на площади Пять углов и на улице Беринга.

Дедушка вручил подарки всем детям, которые подготовили для него стихотворения.

Кстати, купить эти самые подарки помогли неравнодушные мурманчане, которые поддержали необычную акцию финансово. По довольным детским лицам видно, что презенты ребятам пришлись по душе. 

Читайте также
26 декабря в России объявлено днём траураКомиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи возглавит Максим СоколовСписки пассажиров самолета ТУ-154 опубликованы на сайте Минобороны РФСамолет Ту-154 пропал с радаров в 5:40 мск вскоре после вылета из Сочи
Посетителей «Снежной Деревни» в Кировске будут встречать 22 уникальных зала«Снежная Деревня» в Кировске готова принимать гостейАвария в центре Мурманска. «КамАЗ» вытолкал легковушку на встречную полосуСегодня в Мурманске прошла итоговая конференция партии «Единая Россия»Уборка улиц на личном контроле избранного главы МурманскаВ Ковдоре намерены увеличить производство оксида циркония
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  