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Самолет Ту-154 пропал с радаров в 5:40 мск вскоре после вылета из Сочи

09:5125 декабря 2016Просмотров: 159

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 5:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров, сообщает ТАСС.

О ситуации с Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. По факту крушения СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова - крупнейший художественный коллектив России. Основным организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Васильевич Александров.

Среди 91 человека, находившегося на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Такие уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На борту находился 91 человек, 68 из них - это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Фрагменты и шасси Ту-154 обнаружены в 6 км от берега.

"В 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно", - сказал источник.

По его словам, они были обнаружены в ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам.

"В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось", - сообщил источник.

Фото сайта ТАСС

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