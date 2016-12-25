Списки пассажиров самолета ТУ-154 опубликованы на сайте Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало списки находившихся на борту разбившегося Ту-154, ссобщает ТАСС.

По данным ведомства, на борту разбившегося Ту-154 находились 64 сотрудника ансамбля имени Александрова. В списках пассажиров был руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Кроме того среди пассажиров находился начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, числится в списках разбившегося в Сочи самолета Ту-154.

"Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П.", - указывается на сайте Минобороны.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии". Также он уточнил, что в воскресенье она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.