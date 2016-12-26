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Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи

10:0326 декабря 2016Просмотров: 121

Сегодня утром состоялся брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолета ТУ-154 в районе Сочи.

Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагментов.

Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться.

Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3500 человек.
Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154.

Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

В зону проведения поисковой операции продолжают прибывать корабли, водолазы и авиационная техника.

К поисково-спасательной операции присоединились 7 судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер «Суворовец» с гидролокатором бокового обзора, фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль «Касимов», гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик «Минеральные воды», катера с прожекторными установками большой мощности.

В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом «Тайгер».

В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Русского Географического общества.

Таким образом, группировка поисково-спасательной операции усилена до 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и 7 глубоководных аппаратов.

Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи 5 вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10».

Военнослужащие Южного военного округа продолжают обследование береговой черты с целью визуального обнаружения и сбора тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авикатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

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