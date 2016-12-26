Дмитрий Филиппов принёс присягу и вступил в должность главы Мурманска

В Мурманске в «Азимуте» началась церемония вступления в должность главы города Мурманска. Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим в катастрофе ТУ-154.

Дмитрий Филиппов принёс присягу и вступил в должность главы муниципального образования город Мурманск.

Первой поздравила Дмитрия Дмитриевича Филиппова губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она пожелала ему успехов в новой должности.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Я, как горожанка, коренной житель, как глава региона, хочу пожелать вам, Дмитрий Дмитриевич, чтобы в лексиконе у наших земляков появилось слово «филипповский». «Филипповские» дома, дороги и спортивные объекты. И чтобы люди это слово говорили с уважением. Уважение мурманчан дорогого стоит. Мурманчане народ мудрый, требовательный, но справедливый. Я уверена, что у вас всё получится».

На присяге присутствовал краевед, поисковик, общественный деятель, председатель Мурманского областного совета ветеранов войны и труда Лев Васильевич Журин. Он выступил с приветственной речью.

Лев Васильевич Журин: «Как сторожил города, который живёт в Мурманске уже 90 лет особую теплоту испытываю к главам, которые являются коренными мурмачанами. Я уверен, что новый глава продлит добрые традиции, которые развили его предшественники».

Алексей Веллер, депутат Государственной думы РФ: «Совет депутатов - единый организм. Он почти единогласно проголосовал за Филиппова. А это значит, что новый глава имеет поддержку коллег, которые знают, в каком направлении двигаться и развивать город».



Алексей Веллер пошутил, что 6 лет назад, когда его выбирали был такой же снегопад. Природа закрыла цикл.



После Алексей Веллер подарил часы Дмитрию Филиппову и пожелал, чтобы эти часы и время, шли синхронно федеральными часами.



