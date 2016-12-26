Домой после 5 лет ремонта. Крейсер Маршал Устинов вернулся в родную базу

С минуты молчания в Североморске начался в сегодня митинг по случаю встречи в базе Северного флота ракетного крейсера «Маршал Устинов». Встречал боевой корабль командующий Николай Евменов. Он сообщил, что в районе падения самолёта в Чёрном море работают военные специалисты и подводная техника. Свою помощь отправил и Северный флот.

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Вчера по приказанию Министра обороны наши дежурные силы поисково-спасательные на двух самолётах были отправлены на чёрное море. Буквально 45 минут назад уже прибыл, разгружается и приступит к поисковым действиям».



День траура совпал с торжественной встречей ракетного крейсера «Маршал Устинов», который закончил 32 дневные ходовые испытания в Белом море. Проверялись новые системы корабля, которые были установлены совсем недавно.



Маршал Устинов - ракетный крейсер проекта 1164, после пятилетнего отсутствия вернулся в родную базу. Все эти годы он находился в Северодвинске на судоремонтном заводе «Звёздочка», где проходил масштабную модернизацию. В результате заменены - силовая установка, винтовая группа, а так же радиоэлектронное оборудование с аналогового на цифровое.



5 лет работ над ракетным крейсером - это не долго, а оперативно, считают представители завода. Не было нужной проектной документации, модернизировать крейсер проекта «Атлант», созданный в Советском Союзе пришлось, опираясь лишь на собственный многолетний опыт.



Денис Ануфриев, представитель судоремонтного завода «Звёздочка»: «На нашем предприятии впервые проводилась такая работа, впервые мы ремонтировали крейсер такого класса. Естественно - мы заново осваивали многие технологии, учились ремонтировать эти корабли. В дальнейшем, так же планируем получить «Москву» и «Варяг» в ремонт».



Опыт работы позволит сократить время и стоимость работ над одноклассниками «Устинова». Пока шёл ремонт экипаж корабля жил в Северодвинске. Учился работать с новой техникой, обменивался опытом с другими моряками.



Сергей Алантьев, командир ракетного крейсера «Маршал Устинов»: «Мы старались всё это время заниматься боевой подготовкой. Экипаж постоянно находился на стажировках - на кораблях. Как Северного, так и других флотов, учебного центра, различных полигонов и везде гордо нёс высокое имя ракетного крейсера «Маршал Устинов».



На «Устинове» служит капитан 3 ранга - Аким Устинов. Пришёл сюда ещё лейтенантом больше 10 лет назад. Лишь однажды недолго был на «Петре Великом». Гордится своим кораблём и местом на нём.



Аким Устинов, командир радиотехнической боевой части ракетного крейсера «Маршал Устинов»: «Я просился сюда именно и меня сюда направили. Я пришёл в отдел кадров, сказал, что я Устинов, хочу быть на «Устинове». И мне посчастливилось, меня направили сюда служить».



Ближайшая задача для экипажа корабля - заново обжиться в родной базе Северного флота. Уже в новом году, как пообещал командующий Николай Евменов, «Маршала Устинова» ждёт напряжённая боевая служба. Корабль, который способен действовать в любом уголке мирового океана, у пирса не задержится.