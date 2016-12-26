Еда бездомным

Подарки для бездомных. В эти выходные волонтёры раздали им горячие обеды и домашние рождественские пряники. Испекли их неравнодушные мурманчане.

Благотворительная организация «Улица» кормит бездомных обедами вот уже 10 лет. Каждую субботу на пустырь в районе ул.Баумана приходят около 80 человек. В меню: горячее, хлеб и чай. На этот раз к привычному пайку добавились сладости: овсяное печенье, вафли и пряники.

Их напекли жители города - активисты волонтёрского сообщества «Мурманск. И себе, и людям». И это хороший пример дистанционного участия в благотворительности. Если нет возможности раздавать еду бездомным лично, можно просто передать или принести продукты питания и тёплые вещи. Точки работают по субботам в 11 часов на Баумана, 42 и Горького, 17.