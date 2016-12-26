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Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о мерах безопасности детей во время новогодних каникул

09:4126 декабря 2016Просмотров: 98

Прежде всего, необходимо быть особенно внимательными при появлении несовершеннолетних на проезжей части и возле нее.

Сбавляйте скорость вблизи пешеходных переходов и мест скопления людей – детских площадок, парковых зон, школ, кинотеатров, торговых центров, не превышайте установленную дорожными знаками скорость. И самое главное – не садитесь за руль в состоянии опьянения.

Большую роль в профилактике ДТП с детьми играют родители. В полярную ночь возросла актуальность использования пешеходами светоотражателей. Ребенку необходимо объяснить их предназначение и следить за тем, чтобы светоотражатели постоянно присутствовали на верхней одежде ребенка во время его нахождения на улице.

Учитывая, что в каникулы на улицах города дети часто появляются без присмотра взрослых, родителям и педагогам стоит провести беседы о безопасном переходе проезжей части (необходимости убедиться в безопасности перед переходом и недопустимости выхода на проезжую часть на запрещающие сигналы светофора), объяснить о недопустимости подвижных игр возле проезжей части.

Необходимо рассказать ребенку о возможных дорожных ловушках, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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