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Губернатор Марина Ковтун встретилась с новоселами, переехавшими в Колу из Териберки

20:0726 декабря 2016Просмотров: 74

88 жителей Териберки в этом году переселились из Териберки в Колу. В своем поселке они жили в ветхих и аварийных домах, а новые квартиры получили в только что отстроенных зданиях. В эти выходные качество социального жилья оценила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Новые дома в Коле на улице Поморской, как на картинке. Разноцветные фасады, уютные дворы, из окон открывается отличный вид на речку. Первые новоселы въехали сюда еще весной уходящего года. Сегодня в Коле построен уже целая секция социальных домов.

Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы получили замечательные дома, которые они являются образцом жилищного строительства, даже нельзя сказать, что это жилье эконом-класса, это высококлассное жилье».

Два дома, в каждом по 20 квартир. Специальные материалы, батареи с регуляторами, автоматический теплопункт с погодным регулированием - все создано для того, чтоб экономить энергию и вести строгий учет расходов.

Осмотрев квартиры, которые еще не заселены, губернатор заглянула в гости к новоселам , поздравила с переездом семью Синцовых. Чаепитие с главой региона проходило в новой квартире, куда семья переедет в ближайшие дни. Марина Ковтун сообщила, что за шесть лет в регионе было построено 43 дома, 9 из них в этом году. Квартиры в социальных домах получили люди, которые раньше проживали в ветхом и аварийном фонде.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Такого жилья у нас было 75 тыс. м2 жилья, на сегодняшний день расселено 63 тыс. м2 - это более 3 тысяч человек. Срок окончания программы - сентябрь 2017 года. До этого времени осталось расселить ещё 500 с небольшим человек».

Териберка вошла в программу в 2014 году. Там в аварийном фонде проживали более 300 человек.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Многие получили квартиры в Коле - более 120 человек, 13 териберчан уже въехали в новый дом в Мончегорске, и всего 11 семей переехали во вторичное жилье».

Те, кто не захотел уезжать из села, получат квартиры в строящемся доме на 64 квартиры в Териберке. Он будет сдан до сентября 17 года. Марина Ковтун подчеркнула, что правительство Мурманской области выступает за продолжение программы переселения граждан из аварийного жилья.

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