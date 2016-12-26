К 2026 году свалки в России могут занять площадь двух Азовских морей

По данным «Гринпис», за 2016 год каждый россиянин выбросил около 400–500 кг мусора. Всего — около 70 млн тонн отходов.

Однако из этого объема термически обработали лишь около 1,4 млн тонн. Остальная масса оказалась «похороненной» на свалках. По мнению экспертов, это происходит из-за отсутствия в России полноценной системы раздельного сбора отходов.

— Адекватно оценить объем раздельно собранного мусора сейчас невозможно, — рассказал «Известиям» руководитель токсической программы «Гринпис России» Дмитрий Артамонов. — Всего в стране более 14 тысяч крупных свалок.

По экспертным оценкам, их общая площадь составляет около 4 млн гектаров (примерно четыре площади Кипра), сообщают Известия.

— И каждый год свалок становится больше на 0,4 млн гектаров. Если в будущем мы не начнем перерабатывать мусор, через 10 лет свалок будет в два раза больше — 8 млн гектаров. Это как два Азовских моря, — утверждает Дмитрий Артамонов.