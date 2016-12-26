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Как купить алкоголь и не испортить себе праздник

12:0026 декабря 2016Просмотров: 107

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевременной смерти людей от предотвратимых причин и является одной из основных причин социальной деградации определённой части общества.

По данным токсикологического мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, за 9 месяцев 2016 года на территории области из числа острых отравлений химической природы более 30 % составляют острые отравления алкоголем и его суррогатами, среди которых первое место занимают отравления этиловым спиртом.

Несмотря на неоспоримые доказательства вреда алкоголя для организма, отговорить человека совсем отказаться от употребления алкогольных напитков практически невозможно.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обращается ко всем жителям области:

- Помните, что употребление алкогольных напитков сомнительного происхождения, предлагаемых к продаже физическими лицами, может нести угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Причем определить природу спирта органолептическим методом практически невозможно.

- Чтобы застолье не закончилось на больничной койке, в целях сохранения здоровья приобретать алкоголь следует только в стационарных магазинах, имеющих лицензию.

- Согласно действующего законодательства, запрещена реализация алкогольных напитков в нестационарных предприятиях торговли: киосках, тонарах, с автомашин, дистанционным способом в сети Интернет.

- Чтобы быть уверенным в качестве приобретаемых алкогольных напитков, потребитель имеет право ознакомиться с сопроводительными документами на алкоголь, удостоверяющими легальность его производства и оборота.

- При выборе алкогольной продукции необходимо обратить внимание на внешний вид бутылки. На бутылке не должна быть загрязнений, сколов, колпачок не должен прокручиваться.

- Этикетка должна быть ровно наклеена, информация легко читаться, также должны присутствовать акцизные марки, которые определяют подлинность партии напитка. В содержимом бутылки должны отсутствовать видимые примеси, осадок и другие посторонние включения.

Впереди праздничные дни. Посвятите их себе, своей семье, укреплению здоровья. Больше времени проводите на свежем воздухе, помните, что движение это — жизнь и здоровье, это прекрасное настроение и заряд на целый день, а с это и начинается здоровый образ жизни.

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