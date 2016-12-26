Марина Ковтун поздравила Дмитрия Филиппова со вступлением в должность главы города

Дмитрий Филиппов принёс присягу и вступил в должность главы муниципального образования город Мурманск.

Первой поздравила Дмитрия Дмитриевича Филиппова губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она пожелала ему успехов в новой должности.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Я, как горожанка, коренной житель, как глава региона, хочу пожелать вам, Дмитрий Дмитриевич, чтобы в лексиконе у наших земляков появилось слово «филипповский». «Филипповские» дома, дороги и спортивные объекты. И чтобы люди это слово говорили с уважением. Уважение мурманчан дорогого стоит. Мурманчане народ мудрый, требовательный, но справедливый. Я уверена, что у вас всё получится».