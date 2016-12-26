Мурманский морской торговый порт решил в этом году не делать дорогих подарков своим многочисленным друзьям и партнерам

Вместо корпоративных новогодних сувениров было решено отправить лишь поздравительные открытки. Сэкономленные деньги - перечислены на счет благотворительного фонда «Подари жизнь». Этот фонд, оказывающий помощь детям с онкологическими заболеваниями, учрежден актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой.

Мурманский морской торговый порт - огромная компания, у которой партнеры во всем мире - производители грузов, получатели, судоходные компании. Всем в эти дни были разосланы открытки с предложением поддержать идею докеров и помочь больным детям.



Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Мы не случайно выбрали этот фонд «Подари жизнь!» потому, что считаем что средства, направленные в этот фонд, а мы направили 500 тысяч рублей, пойдут на конкретные дела и на спасение возможно жизни конкретных людей».



Ответ с благодарностью за оказанную финансовую помощь из фонда «Подари жизнь» уже получен в порту. А так же идут письма от партнеров торгового порта.



Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Некоторые партнеры прямо уже отзвонились или отписались, что в этом году чуть-чуть сможем, чтобы проявить солидарность. А в следующем году будем следовать этому примеру».



В торговом порту уверены, что без дорогих, а зачастую и бесполезных сувениров можно обойтись. Ведь на эти деньги можно приобрести и лекарства и провести сложные операции, необходимые для спасения жизни больных детей.