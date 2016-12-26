16+
:-7°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманский морской торговый порт решил в этом году не делать дорогих подарков своим многочисленным друзьям и партнерам

20:0426 декабря 2016Просмотров: 67

Вместо корпоративных новогодних сувениров было решено отправить лишь поздравительные открытки. Сэкономленные деньги - перечислены на счет благотворительного фонда «Подари жизнь». Этот фонд, оказывающий помощь детям с онкологическими заболеваниями, учрежден актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой.

Мурманский морской торговый порт - огромная компания, у которой партнеры во всем мире - производители грузов, получатели, судоходные компании. Всем в эти дни были разосланы открытки с предложением поддержать идею докеров и помочь больным детям.

Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Мы не случайно выбрали этот фонд «Подари жизнь!» потому, что считаем что средства, направленные в этот фонд, а мы направили 500 тысяч рублей, пойдут на конкретные дела и на спасение возможно жизни конкретных людей».

Ответ с благодарностью за оказанную финансовую помощь из фонда «Подари жизнь» уже получен в порту. А так же идут письма от партнеров торгового порта.

Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Некоторые партнеры прямо уже отзвонились или отписались, что в этом году чуть-чуть сможем, чтобы проявить солидарность. А в следующем году будем следовать этому примеру».

В торговом порту уверены, что без дорогих, а зачастую и бесполезных сувениров можно обойтись. Ведь на эти деньги можно приобрести и лекарства и провести сложные операции, необходимые для спасения жизни больных детей.

Реклама
Читайте также
В России - день траура. В Мурманске приспущены государственные флагиМинута молчания в правительстве Мурманской областиДомой после 5 лет ремонта. Крейсер Маршал Устинов вернулся в родную базуГлавой Мурманска стал Дмитрий Филиппов
Марина Ковтун поздравила Дмитрия Филиппова со вступлением в должность главы городаПо ночному Мурманску ездил пьяный водительКинологи со своими питомцами побывали в гостях у мурманских школьниковДмитрий Филиппов принёс присягу и вступил в должность главы МурманскаПрогноз погоды по Мурманской области на 27 декабряЖитель Апатитов похитил у знакомого банковскую карту
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  