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Мурманскую область птичий грипп не тревожит

14:5026 декабря 2016Просмотров: 106

В 2016 году в мире зарегистрировано значительное ухудшение эпизоотической обстановки по гриппу птиц. В частности вспышки заболевания регистрировались в Китае, Японии, Корее, Египте, Германии, Франции, Канаде.

С учетом возможного заноса возбудителя гриппа птиц на территорию региона, Комитет по ветеринарии Мурманской области ведет активный лабораторный мониторинг данной болезни.

В течение текущего года в диагностическом и эпизоотическом отделах Мурманской облветлаборатории проводились исследования сыворотки крови и патматериала от птиц, содержащихся в птицеводческих хозяйствах и обитающих в природных условиях области. 

В диагностический отдел поступило 648 проб крови, в том числе от промышленной птицы – 215 проб, от домашней птицы частного сектора – 350 проб, от синантропной птицы – 83 пробы.

По результатам исследования положительных случаев не выявлено. 

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