На поддержку врачей выделено более 3 млрд рублей

На трудоустройство врачей в сельской местности в следующем году выделено 3,2 млрд рублей. Эти средства пойдут на единовременные компенсации медицинским работникам.

Выделенные деньги позволят дополнительно трудоустроить около пяти тысяч врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа.



В 2017 году медицинским работникам не старше пятидесяти лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населенного пункта на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок или поселок городского типа, выплатят единовременные компенсации в размере 1 миллиона рублей на каждого специалиста.

Такие выплаты предоставляются регионам на основе заявок, сообщает Российская газета.