«Норникель» поддержит 95 общественно-полезных инициатив

«Норникель» признал победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» 95 общественно-полезных инициатив из Норильска и Таймырского района, Мурманска, Мончегорска и Печенгского района. Объем грантовой поддержки 91, 7 млн рублей.



Среди инициатив проектов-победителей: проведение «Фестиваля северной ягоды» и открытие «Музея бродячих романтиков» в Норильске, создание велопарка «Нюдоайвенч» вблизи Мончегорска, организация творческих ремесленных мастерских для взрослых в поселках Никель и Хатанга.

Кроме того, гранты на развитие своих проектов получат организации, получившие поддержку в прошлом конкурсе: так участники «Школы краеведа» продолжат поисково-исследовательскую работу по восстановлению истории Норильского промышленного района, а художники из Норильска и других городов России, используя свой опыт и творческие возможности, смогут проработать идеи по развитию городского пространства в арт-резиденции «PolArt».



«По итогам конкурса этого года можно отметить несколько положительных моментов: появление новых участников, возросший уровень проектной культуры наших заявителей, и интересные идеи, положенные в основу проектов. Отдельно хотелось бы отметить, что в этом году среди победителей есть проекты, поддержанные нами в прошлых конкурсах. Это говорит о том, что инициативы востребованы и получают развитие», ̶ прокомментировал итоги конкурса начальник управления благотворительных программ Норникеля Игорь Сухотин.

Список победителей опубликован на сайте www.nornik.ru в разделе «Благотворительная программа» («Партнерство»).



Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, – важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. В первый год конкурса на соискание грантов поступило 302 заявки, 91 проект получил поддержку на реализацию общественно-полезных инициатив, в 2015 году из 400 поданных заявок поддержаны 108. В этом году на конкурс поступило 385 заявок.



