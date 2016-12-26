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«Норникель» продолжает возведение крытого ледового катка в Заполярном

20:0226 декабря 2016Просмотров: 55

В Заполярном продолжается возведение крытого ледового катка. Строительная бригада уже приступила к кровельным работам. Напомним, что строительство современной ледовой арены стало возможно благодаря инициативе жителей города и финансовой помощи компании «Норникель».

На прошлой неделе был полностью завершён монтаж основы крыши - металлических ферм, которые рабочие уже начали обтягивать тентом. Материал специальный, устойчивый и к низким температурам и к порывистым северным ветрам.

Иван Беляев, главный горняк горного управления КГМК: «Ну, динамика довольно хорошая, только погода никак не хочет нам помогать. Практически все работы сопряжены с использованием подъёмной техники, она при штормовых ветрах не имеет права работать».

Для устойчивости конструкции при работах нулевого цикла был заложен особый монолитный железобетонный фундамент. Таким образом, под каждой фермой получилась надёжная опора. На металлический каркас длиной в 66 метров, шириной 36 метров и высотой - 16 метров будет натянуто в общей сложности 22 тентовые полосы. Строители ловят каждую безветренную минуту, чтобы продолжить работы. Ведь проект, поддержанный «Норникелем», реализуется по инициативе горожан.

Иван Беляев, главный горняк горного управления КГМК: «Этого катка ждут жители Заполярного, Никеля, Печенги и Спутника и Мурманска и даже Киркенеса. С такой поддержкой, я думаю, этот проект реализуется в кратчайшие сроки».

После завершения кровельных работ начнется установка профильного листа, который будет защищать арену не только от ветра и влаги, но и от вандалов. Так же в проекте ледовой арены предусмотрено обустройство трех раздевалок, трибун на 300 мест, системы вентиляции и светодиодное освещение. В Заполярный уже пришла грузовая машина с трибунами, электрикой и хоккейным табло.

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