По ночному Мурманску ездил пьяный водитель

Вечером на выходных, в центр оперативного управления нарядами вневедомственной охраны г. Мурманска поступила информация о том, что разыскивается автомобиль марки «Audi», водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения.

Данная информация была передана нарядам групп задержания ОВО, находящимся на маршруте патрулирования.

В 00:40 ночи данный автомобиль был обнаружен и остановлен сотрудниками Росгвардии в районе улице Пономарева.

Как выяснилось в дальнейшем, водитель управлял автомобилем с признаками опьянения: резкий запах алкоголя, невнятная речь, неадекватное поведение, – поэтому сотрудники вневедомственной охраны его задержали и вызвали на место происшествия наряд ДПС.

В настоящее время, в отношении задержанного мурманчанина 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Позже выяснилось, что мужчина уже был лишен права управления транспортным средством за подобное правонарушение и приговорен к исправительным работам.