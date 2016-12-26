Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности на новогодние каникулы

Главное управление МЧС России по Мурманской области и подчиненные подразделения в составе сил постоянной готовности также функционируют в режиме «повышенная готовность».
Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию.
В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.