Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности на новогодние каникулы

В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 25 декабря по 16 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в повышенную готовность.

Главное управление МЧС России по Мурманской области и подчиненные подразделения в составе сил постоянной готовности также функционируют в режиме «повышенная готовность».

Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию.

В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.