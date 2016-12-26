Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 26 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Нет громких речей, приспущены флаги. Минуты молчания в день траура в память о погибших.



Домой после 5 лет ремонта. Крейсер Маршал Устинов вернулся в родную базу - Североморск.



Дмитрий Филиппов - глава Мурманска. Новый мэр принес присягу и принял поздравления.



Лайф - «Расстаял в далеком тумане Рыбачий..» Песня под сводами вокзала. Мурманчане спели хором «Прощайте, скалистые горы!»



Из Териберки - в Колу. Губернатор Марина Ковтун встретилась с новосёлами.



Украсть Новый год у детей-инвалидов! Преступники вскрыли двери благотворительной организации и похитили пакеты с подарками.



Срубили ёлочку под самый корешок и получили штраф. В лесничествах региона проходят рейды по незаконной рубке деревьев.



Искусство для народа. Самая русская снежная деревня принимает гостей.



Пряники к рождеству. Домашние сладости для тех, у кого нет дома.



Северный флот против «Евророса». В мурманском Ледовом дворце спорта состоялся хоккейный матч.



Крепкая и морозоустойчивая. В Заполярном продолжается возведение крыши нового ледового катка.

