Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 26 декабря 2016 года.
Сегодня в выпуске:
Нет громких речей, приспущены флаги. Минуты молчания в день траура в память о погибших.
Домой после 5 лет ремонта. Крейсер Маршал Устинов вернулся в родную базу - Североморск.
Дмитрий Филиппов - глава Мурманска. Новый мэр принес присягу и принял поздравления.
Лайф - «Расстаял в далеком тумане Рыбачий..» Песня под сводами вокзала. Мурманчане спели хором «Прощайте, скалистые горы!»
Из Териберки - в Колу. Губернатор Марина Ковтун встретилась с новосёлами.
Украсть Новый год у детей-инвалидов! Преступники вскрыли двери благотворительной организации и похитили пакеты с подарками.
Срубили ёлочку под самый корешок и получили штраф. В лесничествах региона проходят рейды по незаконной рубке деревьев.
Искусство для народа. Самая русская снежная деревня принимает гостей.
Пряники к рождеству. Домашние сладости для тех, у кого нет дома.
Северный флот против «Евророса». В мурманском Ледовом дворце спорта состоялся хоккейный матч.
Крепкая и морозоустойчивая. В Заполярном продолжается возведение крыши нового ледового катка.