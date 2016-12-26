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Полное видео программы «Новости»

20:0026 декабря 2016Просмотров: 94

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 26 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Нет громких речей, приспущены флаги. Минуты молчания в день траура в память о погибших.

Домой после 5 лет ремонта. Крейсер Маршал Устинов вернулся в родную базу - Североморск.

Дмитрий Филиппов - глава Мурманска. Новый мэр принес присягу и принял поздравления.

Лайф - «Расстаял в далеком тумане Рыбачий..» Песня под сводами вокзала. Мурманчане спели хором «Прощайте, скалистые горы!»

Из Териберки - в Колу. Губернатор Марина Ковтун встретилась с новосёлами.

Украсть Новый год у детей-инвалидов! Преступники вскрыли двери благотворительной организации и похитили пакеты с подарками.

Срубили ёлочку под самый корешок и получили штраф. В лесничествах региона проходят рейды по незаконной рубке деревьев.

Искусство для народа. Самая русская снежная деревня принимает гостей.

Пряники к рождеству. Домашние сладости для тех, у кого нет дома.

Северный флот против «Евророса». В мурманском Ледовом дворце спорта состоялся хоккейный матч.

Крепкая и морозоустойчивая. В Заполярном продолжается возведение крыши нового ледового катка.

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