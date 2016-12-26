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Представители стран и российских регионов соболезнуют после крушения Ту-154

14:3826 декабря 2016Просмотров: 101

Представители стран ближнего и дальнего зарубежья, а также регионов РФ направляют соболезнования в связи с катастрофой принадлежащего минобороны РФ Ту-154 в районе Сочи. Свои соболезнования направили власти Венесуэлы, Мексики, Китая, Белоруссии, Азербайджана, а также непризнанной республики Приднестровье. Письмо с соболезнованиями в российский МИД также направила группа "Хмеймим" сирийской оппозиции, сообщает РИА Новости.

Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром, спустя несколько минут после взлета из сочинского аэропорта, где он совершал дозаправку.

На борту, по уточненным данным, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".


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