Преступники украли новогодние подарки у детей-инвалидов

Преступление, поражающее своим цинизмом. В Мурманске неизвестные украли детские новогодние подарки. Воры проникли в помещении благотворительной организации «Радуга» и вынесли пакеты, предназначенные для детей-инвалидов и ребят из многодетных семей.

Председатель благотворительной организации «Радуга» Рита Абдурахманова показывает, как преступники проникли в их подвальное помещение. Здесь до сих пор остались следы взлома.

В одной из комнат лежали 50 новогодних подарков. Они уже были разложены по пакетам. Преступников не смутило даже то, что на упаковках было подписано «для детей-инвалидов», «для приемных детей», «для многодетных семей».



Рита Абдурахманова, председатель общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга»: «Кому в голову взбрело такое - не понимаю! Это кощунство! Там были такие сладости - подписано «для инвалидов». Такие наборы - ведра. А ведра валялись вот здесь, чупа-чупсы купленные, киндер-сюрпризы, такие мягкие мармеладные шоколадки. Ничего не оставили, все забрали».



Кроме игрушек и сладостей воры украли штатив и проектор, которые использовали на всех праздниках. Еще забрали обогреватель. В подвале нет отопления. Без него теперь совсем холодно. Это преступление произошло две с половиной недели назад. И все эти дни волонтеры собирают новые подарки, чтобы не оставить ребят без сюрпризов. Бросили клич в соцсетях. Добрые люди сразу откликнулись. Шоколадки, игрушки и деньги принесли моряки-пограничники, кадеты и просто неравнодушные люди.



Вот и Андрей Макей, когда от дочери узнал об этой беде, отпросился с работы, съездил, купил подарки и привез - с самыми добрыми пожеланиями для ребят.



Андрей Макей: «Здоровья - самое главное. Ну и чтоб таких эксцессов больше не было. А злодеям что бы вы пожелали в новом году? А им ничего не буду желать, бог им судья, что им еще желать».



В благотворительную организацию «Радуга» мы сегодня тоже приехали не с пустыми руками.



Этих цветных зверьков детям передали мурманчане Александр и Виктория Костины.



Не избалованные лишними покупками малыши из многодетных семей всегда искренне радуются любой маленькой игрушке или конфете - говорит Рита Абдурахманова. Ведь у родителей порой нет денег даже на еду.



Злодеев, которые похитили детские подарки, сейчас ищут полицейские. Возбуждено уголовное дело. Грустная предновогодняя история. Зато благодаря добрым людям, подарков теперь не 50, а уже собрано минимум 65.