Прогноз погоды по Мурманской области на 27 декабря

Переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный 3-8 м/с, днем на западе области 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8 -13°, при прояснениях -17-22°, днем -3 -8° при прояснениях -12 -17°. Гололедица.

Прогноз погоды на 27 декабря по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -10..-12 -6..-8 небольшой снег без осадков Умба -10..-12 -6..-8 небольшой снег без осадков Полярные Зори -11..-13 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Апатиты -15..-17 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Кировск -8..-10 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Ковдор -14..-16 -8..-10 небольшой снег без осадков Мончегорск -11..-13 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -12..-14 -7..-9 небольшой снег без осадков Оленегорск -12..-14 -7..-9 небольшой снег без осадков Никель -13..-15 -7..-9 без осадков без осадков Заполярный -10..-12 -5..-7 без осадков без осадков Североморск -10..-12 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Мурманск -10..-12 -3..-5 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 декабря