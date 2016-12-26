Прогноз погоды по Мурманской области на 27 декабря

Переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный 3-8 м/с, днем на западе области 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8 -13°, при прояснениях -17-22°, днем -3 -8° при прояснениях -12 -17°. Гололедица.
Прогноз погоды на 27 декабря по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-10..-12
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Умба
|
-10..-12
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-11..-13
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-15..-17
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-8..-10
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-14..-16
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-11..-13
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-12..-14
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-12..-14
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Никель
|
-13..-15
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-10..-12
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-10..-12
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-10..-12
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 декабря
|
Температура воздуха
|
утром -10..-12
|
днем -7..-9
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
небольшой снег
|
без осадков
|
без осадков