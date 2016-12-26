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Прогноз погоды по Мурманской области на 27 декабря

16:1226 декабря 2016Просмотров: 114

Переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный 3-8 м/с, днем на западе области 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8 -13°, при прояснениях -17-22°, днем -3 -8° при прояснениях -12 -17°. Гололедица.

Прогноз погоды на 27 декабря по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-10..-12

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Умба

-10..-12

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Полярные Зори

-11..-13

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-15..-17

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-8..-10

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-14..-16

-8..-10

небольшой снег

без осадков

Мончегорск

-11..-13

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-12..-14

-7..-9

небольшой снег

без осадков

Оленегорск

-12..-14

-7..-9

небольшой снег

без осадков

Никель

-13..-15

-7..-9

без осадков

без осадков

Заполярный

-10..-12

-5..-7

без осадков

без осадков

Североморск

-10..-12

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-10..-12

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 декабря

Температура воздуха

утром -10..-12

днем -7..-9

вечером -3..-5

Осадки

небольшой снег

без осадков

без осадков

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