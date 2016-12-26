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Прокуратура провела проверку в мурманской школе, где на уроке физкультуры девочка повредила себе спину

13:0626 декабря 2016Просмотров: 62

Мурманская прокуратура провела проверку в школе №41 города Мурманска, где четвероклассница получила травмы позвоночника в результате падения с ненадлежаще закрепленного турника во время урока физкультуры.

Как выяснилось, в школе не было предпринято должных мер к безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, что привело к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетней.

Прокуратурой выявлены аналогичные нарушения при эксплуатации гандбольных ворот - спортивное сооружение представляло непосредственную угрозу жизни и здоровью школьников при проведении занятий.

Только после проведения проверки прокуратурой округа, образовательным учреждением были приняты меры к демонтажу несоответствующих требованиям безопасности гандбольных ворот.

Эксплуатация несоответствующего требованиям безопасности спортивного оборудования свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей работниками СОШ № 41 в Мурманске, а также отсутствии должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства.

По результатам проведенной проверки прокуратурой округа в адрес председателя Комитета по образованию внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.

Прокуратурой округа возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица – МБОУ г. Мурманска СОШ № 41, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Материалы административного дела направлены для рассмотрения мировому судье.

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