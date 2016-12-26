Российские работодатели перестают платить 13 зарплату

Старая добрая традиция выплачивать работникам 13 зарплату -гарантированную денежную премию по итогам года - постепенно уходит в прошлое. И дело не только в сложной экономической ситуации в стране.

Времена меняются, работодатели переходят на принципиально иные схемы поощрения сотрудников.

Это показал опрос, проведенный порталом Headhunter специально для «Российской газеты».

Если, к примеру, в 2015 году на вопрос о тринадцатой зарплате положительно ответили 62 процента респондентов, то в нынешнем только 12!

Реже других 13 зарплату выплачивают занятым в розничной торговле, производстве продуктов питания, строительстве, в сфере недвижимости, перевозок и логистики.

Впрочем, двух секторов перемены пока коснулись меньше всего.

Тринадцатую зарплату в этом году получат почти треть работников, которые трудятся в государственных организациях, и около половины тех, кто занят в нефтегазовой отрасли.