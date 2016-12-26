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Российские школьники завоевали 38 медалей на международных олимпиадах в 2016 году

10:3026 декабря 2016Просмотров: 92

23 декабря 2016 г. в Минобрнауки России Ольга Васильева провела встречу с победителями международных олимпиад школьников в составах российских сборных, а также тренерами команд.

Участники встречи обсудили итоги выступлений сборных команд в 2016 году, участие России в развитии международного олимпиадного движения, развитие Всероссийской олимпиады, а также затронули вопросы предстоящего проведения Международной олимпиады по математике 2020 года в Санкт-Петербурге.  

Российские сборные стабильно выступают на международных чемпионатах, что подтверждается количеством завоеванных наград (2012 г. – 36 медалей, 2013 г. – 35 медалей, 2014 г. – 38 медалей, 2015 г. – 38 медалей).

Ольга Васильева, министр образования РФ: «Уверена, что у первокурсников-олимпийцев есть все: талант, характер, воля, чтобы добиться отличных результатов в учебе, получить профессию, реализовать себя. Ежегодно растет объем средств, выделяемых на подготовку команд Российской Федерации к международным состязаниям – в 2017 году она составит 57 млн рублей».

Высокие результаты школьники показали и в 2016 году, пополнив «копилку» международных наград 38 медалями, из которых 19 золотых, 15 серебряных и 4 бронзовых, улучшив прошлогодний результат.


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