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Синоптики предупреждают о плохих дорожных условиях в Финляндии

15:3026 декабря 2016Просмотров: 94

В центральных провинциях Суоми, как ожидается, непогода скажется на дорожном движении.

По прогнозам финского Метеорологического института, в ближайшие дни в Финляндию вернется снег с дождем. Больше всего достанется центральной части страны.

При этом минусовые температуры, которые будут наблюдаться в Суоми завтра и послезавтра, в сочетании с дождем могут стать причиной гололеда на дорогах, поэтому финские синоптики просят водителей быть аккуратнее. 

Транспортное агентство Финляндии уже зафиксировало несколько аварий из-за плохих погодных условий. 

Также на юге страны сегодня, 26 декабря, будет наблюдаться сильный ветер, сообщает Фонтанка.fi

 

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