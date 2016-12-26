Синоптики предупреждают о плохих дорожных условиях в Финляндии

В центральных провинциях Суоми, как ожидается, непогода скажется на дорожном движении.

По прогнозам финского Метеорологического института, в ближайшие дни в Финляндию вернется снег с дождем. Больше всего достанется центральной части страны.

При этом минусовые температуры, которые будут наблюдаться в Суоми завтра и послезавтра, в сочетании с дождем могут стать причиной гололеда на дорогах, поэтому финские синоптики просят водителей быть аккуратнее.

Транспортное агентство Финляндии уже зафиксировало несколько аварий из-за плохих погодных условий.

Также на юге страны сегодня, 26 декабря, будет наблюдаться сильный ветер, сообщает Фонтанка.fi.