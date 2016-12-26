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Сотрудники Росгвардии задержали 78 преступников за неделю

11:3026 декабря 2016Просмотров: 112

За прошедшую неделю сотрудниками Росгвардии на территории области обслужено 406 тревог с охраняемых объектов и квартир.  

Выявлено 4 преступления, 78 человек задержаны за совершенные административные правонарушения. Более 60 раз сотрудники Росгвардии выезжали на вызовы дежурных частей отделов полиции для обеспечения общественного порядка.

При проведении оперативных мероприятий 10 раз силовую поддержку сотрудникам полиции оказывали подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии по Мурманской области.

В соответствии с законодательством Российской Федерации  сотрудники Росгвардии имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, наряду с сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

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