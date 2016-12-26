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Срубил ёлку – штраф 4 тысячи

20:0326 декабря 2016Просмотров: 72

Лесной патруль усилил работу в предновогодние дни. Рубка елок - преступление и за это можно получить не только штраф, но и уголовную ответственность. Министерство природных ресурсов и экологии совместно с лесничествами региона проводят в лесах рейды.

Рейды проходят в выходные и будние дни и всегда наугад, незапланированно. Патруль ездит вдоль дорог и смотрит - есть ли следы людей. Там, где есть сходы, лесничие и сотрудники министерства природных ресурсов и экологии останавливаются и идут по следам. Лесничие говорят, что последние два года количество незаконных срубок снизилось, в лесах людей встречают всё меньше и меньше.

Руслан Гусак, заместитель начальника лесного и пожарного надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: «В этой нашей хвойной кампании уже выявлен ряд правонарушений. А именно на территории ловозерского лесничества. Пойман человек, который осуществлял рубку лесных насаждений, он привлечён к административной ответственности. Ему также предъявлено возмещение ущерба за рубку лесных насаждений».


В этом году на новогодних базарах елка в среднем стоит 700 рублей метр. Те, кто хотят сэкономить на новогоднем убранстве дома, в погоде за выгодой рискуют получить штраф. Сруб ёлочки в лесу обойдётся нарушителю минимум в четыре тысячи рублей.

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