Телепрограмма на 27 декабря (вторник)

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

06:58 Мультимир (6+)

Пузыри.

Макс: приключения начинаются.

07:31 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Тайный город. 13, 14 серии. Сериал (16+)

Россия. 2014 г.

Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на территории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть и даже освоиться в Тайном Городе.

12:46 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)

Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.

12:55 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Ситроен. Фильм из цикла «Автолегенды».

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Телегазета (12+)

13:51 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)

Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.

14:02 Тайны века. Документальный фильм (16+)

Цикл посвящен загадкам и фактам, не получившим однозначного толкования историков и других специалистов. Главные действующие лица - исторические личности, легендарные герои, люди искусства, чьи судьбы волнуют умы с такой же силой, что и столетие назад. Среди тематик цикла - загадка гибели В. Чкалова, феномен НЛО, тайна самоубийства В. Маяковского, расследование жизни и смерти последнего узника тюрьмы Шпандау Р. Гесса, трагедия «Титаника».

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:32 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Коми финн. В 1932 году финн Микко Кокко переходит границу СССР в поисках работы и попадает под молот репрессий.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Скандальное происшествие в Брикмилле. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР. 1980 г.

У мистера Кэттла, управляющего единственным банком в небольшом провинциальном английском городе Брикмилле, жизнь очень строго организована: подъем, завтрак, в 9:00 он уже на работе в банке, обед, потом снова работа, в 18:00 конец рабочего дня и так каждый день. Но вот однажды, обычным дождливым, сырым и пасмурным английским утром, уже почти добравшись до своего банка, он вдруг останавливается у витрины магазина, торгующего детскими игрушками. Велико же было удивление миссис Твигг, экономки мистера Кэттла, когда она снова видит его в доме с мешками покупок, и слышит от него заявление, что на работу он больше идти не желает.

18:45 Тайны века. Документальный фильм (16+)

Цикл документальных телевизионных фильмов посвящён загадкам и историческим фактам, не получившим однозначного толкования историков и других специалистов.

19:26 Мультимир (6+)

Пузыри.

Макс: приключения начинаются.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Тайный город. 15, 16 серии. Сериал (16+)

Россия. 2014 г.

Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на территории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть и даже освоиться в Тайном Городе.

22:46 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Было… Помнишь, друг?.. Воспоминания участников боевых действий в Афганистане. Посвящается ветеранам 335-го отдельного боевого вертолётного полка.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

В первой линии в серединочке. Героини фильма - Марина Гайдадина и ее 5-летняя дочь, мулатка Николь.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Так и будет. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР. 1979 г.

В 1944 году в свою московскую квартиру возвращается инженер-полковник Савельев, у которого в годы войны погибли жена и дети. В его квартире временно проживает академик Воронцов с дочерью Олей, у которой в перестрелке погиб возлюбленный. Оля влюбляется в Савельева, но отношения не завязываются. Их сдерживает страх. Страх потерять близкого человека. Герои пьесы расстаются, чтобы встретиться вновь после войны. Это фильм о великом объединении людей нескольких поколений: родителей, завоевавших победу в суровой, кровопролитной войне, а также их детей и внуков. Это фильм войне и мире и о том, как оживают в человеке чувства, скованные войной.

03:13 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Она, Арктика! История об экспедиции национального парка «Русская Арктика» и WWF России летом 2012 года на остров Северный Новой Земли и архипелага Земля Франца-Иосифа глазами самой молодой участницы путешествия - Татьяны Балабановой.

03:30 Новости ТВ-21 (16+)

04:00 Телегазета (12+)

04:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Танцуй свою жизнь. Это фильм о том, как молодежь приходит в ансамбль Танца Сибири им. М. Годенко - жемчужину не только красноярской, но и мировой культуры.

05:00 Телегазета (12+)

05:29 Из коллекции ТВ-21 (12+)

Картинки Варангерфестиваля. В августе улицы норвежского городка Вадсё наполнены магическими звуками джаза: здесь проходит самый северный джазовый фестиваль в мире. Музыканты со всего мира стремятся сюда, чтобы почувствовать местный колорит и завоевать сердца своих новых слушателей.