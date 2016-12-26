Товарищеская встреча по хоккею: «К-21» против «Евророса»

В Мурманске хоккейный сезон в самом разгаре. В Ледовом дворце спорта состоялась товарищеская встреча сборной штаба Северного флота «К-21» и командой «Евророс».

По традиции матч начался с приветствия команд, и торжественного поднятие флага. Соревнование проходило в преддверии нового года, и на льду вместо судьи появились Дед Мороз и Снегурочка.

Гости вручили командам подарки, а сразу после этого состоялось символическое вбрасывание шайбы. Честь открыть игру досталась избранному главе Мурманска Дмитрию Филиппову.

Дмитрий Филиппов, избранный глава Мурманска: «Стиль игры обеих команд мне знаком. Я не берусь сказать, кто сегодня победит. Но игра будет интересной, яркой. А за кого болеете? За бывших коллег? Я болею за спорт».

Короткое наставление капитанов перед игрой, болельщики замерли в ожидании. Игра началась. Первый же период заставил понервничать сторонников обеих команд.

Но после напористых атак, «Евророс» взял лидерство в первом периоде – 3:0.

Валерий Шадренков, болельщик: «Люди в принципе пришли отдыхать и отдыхают с удовольствием. Жаль, что команда Северного флота проигрывает, но будем надеяться на лучшее!»

Екатерина Смагина, болельщица: «Я постоянно хожу и не пропускаю! Вы за «Евророс»? Естественно, только за «Евророс»! Вы работники? Да, мы работники!».

Марина и Максим Кисляковы, болельщики: «Ты первый раз на хоккее? Да! Лучше чем по телевизору? Да! За кого болеете? За «К-21».

Игорь Петров, болельщик: «Замечательный счет, замечательная перспектива на победу. Я думаю, наша команда размялась, должен пойти хороший счет дальше».

Андрей Парахин, игрок команды «Евророс»: «Это был первый период. Все присмотрелись, притёрлись друг к другу. И во втором будут больше тренерским установкам действовать. Думаю, что будет больше порядка».

Лидерство во втором периоде снова взяла команда «Евророс». Но военные воспользовались тем, что противник расслабился, нанесли ответный удар. Счет стал 5-1. Третий период принёс еще больше волнительных моментов. Команды обменялись голами. Но «К-21» так и не сравняли счет. Матч завершился в пользу команды «Евророс», 8-3.

Николай Евменов, командующий Северным флотом, капитан команды «К-21»: «Мы играли в не полные три пятёрки. Мы знали, что команда сильная. Мы с ними уже встречались в прошлом году. Счет по буллитам. В этом году немного похуже, но ничего. Главное что игра состоялась».

После игры по традиции состоялось вручение наград. Кубок победителя достался команде «Евророс», лучшими игроками встречи признали капитана сборной команды штаба Северного флота Николая Евменова и вратаря «Евророса» Максима Терёхина. А так же вручили приз лучшему болельщику матча. Завершилась встреча коллективным фото на память.