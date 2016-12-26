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В Мурманске в декабре выпало рекордное количество осадков

11:5026 декабря 2016Просмотров: 120
В Мурманске побит рекорд декабрьских снегопадов за всю восьмидесятилетнюю историю наблюдений. В городе при месячной норме 37 мм уже выпало 93 мм, что составляет 251% от положенного.
Предыдущий рекорд декабря по наибольшему количеству осадков был зафиксирован в далеком 1952 году, когда метеорологи зафиксировали 83 мм за весь месяц. Высота снежного покрова в Мурманске достигла 39 см, по климату она не должна превышать 19 см.
Причиной аномальных снегопадов стала частая повторяемость циклонических вихрей североатлантического происхождения, дрейфующих через акваторию Баренцева моря и далее по Русском Северу.
Из-за небывалых снегопадов коммунальные службы города работают в авральном режиме, но не успевают своевременно очищать дороги. Местные жители жалуются на снежную кашу во дворах и улицах, сообщают Метеовести
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