В Мурманске в декабре выпало рекордное количество осадков

В Мурманске побит рекорд декабрьских снегопадов за всю восьмидесятилетнюю историю наблюдений. В городе при месячной норме 37 мм уже выпало 93 мм, что составляет 251% от положенного.

Предыдущий рекорд декабря по наибольшему количеству осадков был зафиксирован в далеком 1952 году, когда метеорологи зафиксировали 83 мм за весь месяц. Высота снежного покрова в Мурманске достигла 39 см, по климату она не должна превышать 19 см.

Причиной аномальных снегопадов стала частая повторяемость циклонических вихрей североатлантического происхождения, дрейфующих через акваторию Баренцева моря и далее по Русском Северу.