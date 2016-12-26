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В России - день траура. В Мурманске приспущены государственные флаги

20:1226 декабря 2016Просмотров: 64

Сегодня в России - общенациональный траур по погибшим в авиационной катастрофе над Черным морем. Из эфира телеканалов сняты развлекательные программы, изменена сетка вещания. Так же отменены многие культурные мероприятия - театральные представления и концерты.

В Мурманске и городах Кольского полуострова сегодня с самого утра на всех зданиях, где располагаются органы власти, приспущены государственные флаги. Накануне от имени жителей Мурманской области, правительства региона и от себя лично соболезнования выразила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. А так же руководитель областной думы Сергей Дубовой.

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