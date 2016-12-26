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В Североморск после ремонта и модернизации прибыл ракетный крейсер «Маршал Устинов»

14:3026 декабря 2016Просмотров: 133

Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск – прибыл ракетный крейсер «Маршал Устинов», проходивший ремонт и модернизацию на оборонной судоверфи «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

На пирсе, к которому ошвартовался корабль,  под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония встречи крейсера.

Командующий Северным флотом принял доклад командира «Маршала Устинова» капитана 1 ранга Сергея Алантьева  и поздравил моряков с возвращением в родную базу. Вице-адмирал Николай Евменов заявил, что «экипаж обновлённого крейсера с ходу включится в напряжённую боевую учёбу, в решение стоящих перед флотом ответственных задач».

В октябре-ноябре 2016 года экипаж крейсера успешно выполнил программу приемо-сдаточных ходовых испытаний. После тщательной проверки всех систем и механизмов в реальных морских условиях обновлённый крейсер был передан Северному флоту.

 «Центр судоремонта «Звездочка» произвёл восстановление технической готовности ракетного крейсера «Маршал Устинов» и модернизацию систем управления вооружением, радиотехнических комплексов и комплексов связи. Также был осуществлён капитальный ремонт жилых и служебных помещений, сообщает пресс-служба Северного флота. 

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