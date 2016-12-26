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Водитель из Мурманска стал виновником смертельной аварии в Карелии

13:1926 декабря 2016Просмотров: 51

Вчера, 25 декабря, в 18:45 на 708-м километре дороги «Кола» в аварии погиб 41-летний житель Карелии.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» из Мурманской области выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Пежо».

В происшествии водитель «Пежо» из Сегежского района получил смертельные ранения, от которых скончался до приезда скорой помощи, сообщает Gubdaily.Ru

Пассажиры «Пежо» – 50-летняя женщина и 44-летний мужчина – были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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