За выходные дни дорожная полиция выявила 1497 нарушения ПДД

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1497 нарушений Правил дорожного движения.

31 нарушение допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 18 водителей.

Выявлено 9 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 764 нарушения ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 301 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

За выходные в регионе зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы, 2 человека погибло, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.