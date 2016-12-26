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Житель Апатитов похитил у знакомого банковскую карту

16:1026 декабря 2016Просмотров: 79

В отдел полиции с заявлением о краже обратился  37-летний местный житель.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что обнаружил исчезновение карты после того, как ему на телефон пришло смс-сообщение о снятии денежных средств в сумме 9 тысяч рублей.

Полицейские установили местоположение банкомата, посредством которого были сняты деньги. По записи с камеры наблюдения, потерпевший узнал своего знакомого.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Северянин признался в содеянном и пояснил, что знал, где у его знакомого лежит карта и, воспользовавшись моментом, похитил ее, а пин-код он подсмотрел, когда потерпевший расплачивался в магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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