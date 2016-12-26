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«Звездочка» завершила заводской ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов»

10:2026 декабря 2016Просмотров: 115

Центр судоремонта «Звездочка» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов» (проект 1164 «Атлант»).

В субботу, 24 декабря, корабль покинул акваторию предприятия и взял курс на Североморск - главную базу Северного флота, сообщила в понедельник пресс-служба судоверфи.

На предприятии отметили, что опыт, полученный «Звездочкой» при ремонте «Маршала Устинова», позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров «Москва» и «Варяг».

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» был заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1978 году, в боевой состав Северного флота принят в сентябре 1986 года, в 1994-97 годах прошел модернизацию в Санкт-Петербургском АО «Северная верфь».

Основное вооружение - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет П-500 «Базальт», способных нести ядерные боеголовки.

В составе ВМФ России находятся три ракетных крейсера этого проекта: «Москва» - на Черноморском флоте, «Варяг» - на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» - на Северном, сообщает ТАСС

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