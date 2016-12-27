16+
!-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Биржи труда найдут рабочие места для сидельцев из исправительных центров

13:0027 декабря 2016Просмотров: 31

Минюст подготовил законопроект, который подключает местные власти к поиску рабочих мест для осужденных к принудительным работам.

Центры занятости населения (в просторечье — биржи труда) будут предоставлять тюремному ведомству информацию, где есть вакансии для сидельцев нового типа.

Принудительные работы — новое наказание, которое появится с 1 января.

Отбывать его положено в специальных исправительных центрах.

Условия там намного мягче, чем в колониях. Человек будет жить в общежитии под надзором «граждан начальников» и работать там, где скажут.

На первом этапе планируется открыть 11 таких центров, сообщает Российская газета.

Правительство уже утвердило перечень подобных центров. Общий лимит наполнения - 896 осужденных.

Читайте также
Военнослужащий избил подростка в одном из кандалакшских баровМурманских пятиклассников посвящали в кадетыЗавтра Госжилинспекция работает в МурманскеВ Росгвардии Мурманской области выбрали лучшего шахматиста
Сотрудниками дорожной полиции выявлено 569 нарушений ПДД за суткиЖительницу Мурмашей не отпустили на собственную свадьбу в Италию из-за долговКак купить фейерверки и петарды и не испортить себе праздникВ Кировске сгорел автомобильНа водоемах Мурманской области у нарушителей изъяли шесть орудий ловаСправки об отсутствии судимости в праздники выдавать не будут
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  