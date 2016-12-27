Биржи труда найдут рабочие места для сидельцев из исправительных центров

Минюст подготовил законопроект, который подключает местные власти к поиску рабочих мест для осужденных к принудительным работам.

Центры занятости населения (в просторечье — биржи труда) будут предоставлять тюремному ведомству информацию, где есть вакансии для сидельцев нового типа.

Принудительные работы — новое наказание, которое появится с 1 января.

Отбывать его положено в специальных исправительных центрах.

Условия там намного мягче, чем в колониях. Человек будет жить в общежитии под надзором «граждан начальников» и работать там, где скажут.

На первом этапе планируется открыть 11 таких центров, сообщает Российская газета.

Правительство уже утвердило перечень подобных центров. Общий лимит наполнения - 896 осужденных.