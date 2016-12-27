Глава компании «Норникель» Владимир Потанин признан персоной года в сфере экологии

Такое звание, подводя итоги года, бизнесмену присвоила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Высокую оценку глава компании «Норникель» получил за закрытие Никелевого завода в Норильске и последовательную экологическую модернизацию производства. Как отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, после закрытия Никелевого завода дышать в Норильске стало легче и это подтверждается не просто документами, но и собственными лабораторными исследованиями.

Кроме того, за реализацию комплексного проекта закрытия Никелевого завода компания «Норникель» накануне получила Национальную экологическую премию имени Вернадского. Компания удостоена главной экологической премии страны в номинации «Глобальная экология».



Владимир Потанин, президент компании «Норникель»: «Закрытие Никелевого завода стало важным этапом на пути решения экологического вопроса - мы существенно снизили выбросы в Норильске. Венцом комплексной программы модернизации производства станет серный проект. «Норникель» намерен стать образцовым экологически чистым предприятием, что обойдется компании в 13-14 миллиардов долларов».