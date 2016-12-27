Как купить фейерверки и петарды и не испортить себе праздник

В эти предновогодние дни возрастает спрос на пиротехнические изделия. При этом многие граждане многие забывают, что пиротехника – совсем не игрушка. Она пожароопасна и взрывоопасна.

Продукты сгорания могут оказывать вредное воздействие на людей и окружающую среду. А внешние факторы иногда вызывают непредусмотренное срабатывание пиротехники

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации.

Покупать пиротехнику для Нового года нужно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на соответствующую продукцию.

При покупке необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой изделия.

Если у Вас есть подозрения в подлинности изделия, лучше отказаться от его приобретения, помните - здоровье дороже!

Используют пиротехническую продукцию в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. В инструкции по применению, должна быть в обязательном порядке информация об опасности пиротехнических изделий и ограничения по их применению.

Родителям необходимо знать и помнить, что пиротехническую продукцию нужно использовать под строгим контролем взрослых.

Нельзя использовать пиротехнику с нарушением целостности упаковки, имеющую вмятины, влажную и т.д.

Не следует носить фейерверки в карманах, бросать их в костер, разбирать и подвергать каким бы то ни было механическим воздействиям.

Помните, пиротехнические изделия являются товаром повышенной опасности. При неправильном выборе или применении – это серьёзная опасность, как для вас, так и для окружающих, информирует пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

Пусть разноцветье фейерверков в новогоднюю ночь будет безопасным и радостным. Берегите друг друга.

С наступающими новогодними праздниками!